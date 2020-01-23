Сиэтл, США, , 06:55 — REGNUM Число раненых при стрельбе в американском Сиэтле (штат Вашингтон) выросло до семи человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что все семеро пострадавших госпитализированы. Полиция отмечает, что преступник пока не обнаружен, его поиск продолжается. В настоящее время мотивы стрелявшего также не известны. Отмечается, что это уже третий случай стрельбы в Сиэтле за прошедшие два дня.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января неизвестный открыл стрельбу по людям на улицах американского Сиэтла. По первым данным, в результате стрельбы погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Преступнику удалось скрыться с места преступления.

Читайте ранее в этом сюжете: В результате стрельбы в Сиэтле погиб человек