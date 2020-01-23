Богота, , 06:46 — REGNUM В ДТП с участием автобуса в Колумбии погибли два человека и 34 пострадали. Об этом 22 января сообщает газета El Tiempo.

По информации издания, трагедия произошла утром в окрестностях столицы, в муниципалитете Эль-Росаль. По неизвестной причине автобус, выехавший из Боготы в сторону Медельина, столкнулся с грузовиком, припаркованным на шоссе.

Два человека в результате столкновения погибли на месте. 34 человека с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницы.

Полиция начала расследование причин произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 января при столкновении двух автобусов на северо-востоке Колумбии пострадали 16 человек.

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