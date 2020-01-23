Екатеринбург, , 06:34 — REGNUM В Екатеринбурге топором разбили машину директора одной из управляющих компаний. Он считает, что за этим стоят его конкуренты, пишут местные СМИ.

Инцидент произошёл 22 января. Неизвестный разбил топором стекло машины коммерческого директора управляющей компании «ГринСервис» Семёна Грачева Ford Mondeo и оставили топор торчащим. По данным Е1.ru, эта компания претендует на то, чтобы управлять жилкомплексом «Перемена 2». Её представители считают, что за произошедшим стоят их конкуренты.

Впрочем, представители УК «СД-Эксплуатация» отрицают любую причастность к произошедшему и называют случившиеся провокацией.

Отметим, ранее некоторые представители управляющей компании предлагали разбивать машины недовольных жильцов. Скандальное видео оказалось доступно жильцам. Возник скандал. И.о. директора «СД-Эксплуатация» Роман Дубов заявил журналистам, что после этого состав работников был целиком изменён и никто из ныне работающих не мог разбить машину.