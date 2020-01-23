Сиэтл, США, , 06:45 — REGNUM Один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы, которую 22 января в городе Сиэтл (штат Вашингтон) открыл неизвестный. Об этом сообщает телеканал NBC.

Полиция Сиэтла объявила в Twitter о поиске подозреваемого и подтвердила, что в результате произошедшего «имеется несколько пострадавших», но не сообщила их число.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января группа подростков устроила стрельбу в одном из торговых центров американского Лас-Вегаса (штат Невада), в результате чего пострадали два человека.