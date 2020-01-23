Челябинск, , 06:06 — REGNUM КамАЗ, раздавивший 22 января машину Honda с пятью людьми, зарегистрирован в Казахстане. Со стороны Казахстана он и ехал по трассе Челябинск — Троицк, пишет 74.ru.

Также не в России зарегистрирована Honda, в которой находились пятеро погибших. Предположительно, она из Киргизии.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 22 января легковушка врезалась в грузовик. Все находившиеся в ней мужчины погибли. Предположительно, аварии способствовала бушевавшая в том районе метель.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП под Челябинском погибли пятеро мужчин