Благовещенск, , 05:24 — REGNUM Режим повышенной готовности по профилактике нового коронавируса ввели в Амурской области. Об этом журналистам рассказала глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

«На китайский Новый год сейчас ожидаются очень активные внутренние миграционные процессы», — сказала Курганова.

Также, она отметила, что «оснований для введения тотального карантина нет».

Роспотребнадзор рекомендует соблюдать личную гигиену, надевать медицинские маски и обращаться к врачам при первых симптомах заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января китайской провинции Хэйлунцзян, находящейся на границе с Приморьем, выявлен первый случай заражения короновирусом. На данный момент от вируса в КНР погибли 17 человек, а случаев заражения выявлено 571.

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