Благовещенск, 23 января 2020, 05:24 — REGNUM Режим повышенной готовности по профилактике нового коронавируса ввели в Амурской области. Об этом журналистам рассказала глава управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.
Также, она отметила, что «оснований для введения тотального карантина нет».
Роспотребнадзор рекомендует соблюдать личную гигиену, надевать медицинские маски и обращаться к врачам при первых симптомах заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января китайской провинции Хэйлунцзян, находящейся на границе с Приморьем, выявлен первый случай заражения короновирусом. На данный момент от вируса в КНР погибли 17 человек, а случаев заражения выявлено 571.
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