Владивосток, , 05:24 — REGNUM Ряд детских садов дальневосточной столицы в четверг, 23 января, получил по электронной почте письма с угрозами совершения терракта, что повлекло немедленную эвакуацию воспитанников и персонала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Владивостока.

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В настоящее время известно о трёх дошкольных учреждениях, получивших угрожающие сообщения. Речь идёт о детских садах № 68, 162 и 182.

«Проводится эвакуация детей в ближайшие теплые помещения других учреждений образования, там дети ждут родителей, всех уже оповестили», — рассказали в администрации города.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке в четверг, 23 января, после сообщений о минировании, доставленных электронной почтой, проводится массовая эвакуация детей из дошкольных учреждений.