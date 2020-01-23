Москва, , 05:50 — REGNUM Багаж и ручная кладь всех пассажиров, прибывающих из стран Юго-Восточной Азии, проверяется из-за опасности заражения коронавирусом. Об этом 23 января сообщает газета «Известия».

Сплошная проверка осуществляется совместно сотрудниками Россельхознадзора и таможенной службы. Вся животноводческая продукция, которая находится без заводской упаковки и не прошла термическую обработку, изымается.

Напоминаем, что ввоз из Китая мясной продукции уже запрещён в связи с систематическими нарушениями и неблагополучной обстановкой по опасным болезням животных — африканской чумы свиней и ящура.

Как сообщало ИА REGNUM, два случая заражения пневмонией, вызванной новым коронавирусом были выявлены в провинции Ляонин на Северо-востоке Китая, который является пограничным с Россией округом Китая.

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