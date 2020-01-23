Благовещенск, , 05:24 — REGNUM В столице Приамурья Благовещенске неизвестные злоумышленники снова рассылают в детские сады электронные письма с угрозами взрыва. В настоящий момент проведена эвакуация из 9 дошкольных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Благовещенска.

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Эвакуированы дети из детских садов № 32, 49, № 32 корпус № 2, № 68 корпус №3, № 60, № 67 (Студенческая 34/5 и Студенческая, 28/1), № 47, № 59. Сообщения продолжают поступать. По всем адресам работают оперативные службы, специалисты обследуют помещения детских садов с помощью специально обученных собак.

Поступило сообщение о том, что в детском саду № 32 минно-взрывных устройств не обнаружено, дети возвращаются в сад.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке очередная волна «минирований» — проводится эвакуация детских садов.