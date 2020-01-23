Сингапур, , 05:01 — REGNUM Из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации почти на два часа была приостановлена работа сингапурского аэропорта Чанги. Об этом 23 января сообщает Управление гражданской авиации Сингапура.

В связи с эвакуацией командно-диспетчерского пункта, девять прибывающих самолетов были отправлены на запасные аэродромы в аэропорт Куала-Лумпура и на индонезийский остров Батам, а вылет более 50 рейсов был задержан.

Происшествие было вызвано срабатыванием пожарной сигнализации в диспетчерской вышке аэропорта. Как следует из заявления, на время эвакуации «управление за воздушным движением велось из резервных позиций».

Пожара на месте срабатывания сигнализации зафиксировано не было. По факту происшествия начата проверка.

Напомним, аэропорт Чанги по объёмам международных авиаперевозок занимает седьмое место в мире с пассажиропотоком более 65 млн человек в год.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января из-за пожара была прервана работа аэропорта в испанском городе Аликанте.

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