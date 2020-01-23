Петропавловск-Камчатский, , 04:40 — REGNUM Внедорожник Toyota Land Cruiser загорелся в поселке Усть-Камчатск в Камчатском крае, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС РФ.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 23 января. Спасателям удалось потушить автомобиль в течение 10 минут после прибытия на место происшествия. В результате возгорания у автомобиля оказался поврежден моторный отсек, проводка и лакокрасочное покрытие. Причина возгорания пока не известна. Пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в сельском округе Карасу в Казахстане сгорели восемь автомобилей на штрафстоянке. Отмечалось, что пожар произошел по причине поджога. Виновник произошедшего задержан, теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.