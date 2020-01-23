Хабаровск, , 05:21 — REGNUM Правительство Хабаровского края разослало предупреждение представителям бизнеса. Речь идет о том, что неизвестные мошенники рассылают письма предпринимателям, вымогая у них крупные суммы денег от имени региональной власти, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края.

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Например, руководитель крупного сельскохозяйственного предприятия получил письмо с просьбой о благотворительной помощи. Письмо было подписано первым заместителем председателя правительства края — руководителем аппарата губернатора Владимиром Хлаповым.

«Подобные документы — подделка, рассылают их мошенники», — предупредили в правительстве края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии липовая чиновница задержана за крупное мошенничество. Представляясь сотрудником администрации Якутска, дама предлагала гражданам квартиры и земельные участки. В полицию поступило 17 заявлений от обманутых жителей республики.