Хабаровск, 23 января 2020, 05:20 — REGNUM В столице Хабаровского края вновь «минируют» детские сады. Сообщения о заложенных взрывных устройствах пришли на электронные адреса дошкольных учреждений.
Читайте также: Более 60 тыс. детей эвакуировали из всех школ Хабаровска
Как сообщило ИА ДВ-Новости, персонал детских садов известил о случившемся правоохранительные органы и приступил к эвакуации малышей, не дожидаясь прибытия сотрудников спецслужб.
Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке второй год подряд продолжаются массовые эвакуации из школ, детских садов, прочих социальных учреждений. Все началось в 2019 году с минирования крупных торговых центров, у владельцев которых злоумышленники требовали крупные суммы денег за прекращение издевательства. В последние месяцы «минируют» соцобъекты, вокзалы, аэропорты.