Магадан, Магаданская область, 23 января 2020, 04:19 — REGNUM Третьи сутки не могут потушить пожар на траулере Enigma Astralis. Об этом сообщили Интерфаксу в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Транспортная прокуратура осуществляет проверку в связи с непрекращающимся пожаром на траулере Enigma Astralis.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января траулер, приписанный во Владивостоке, загорелся в Охотском море, в 130 км от Магадана. На судне находилось 47 человек.
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