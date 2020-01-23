Магадан, Магаданская область, , 04:19 — REGNUM Третьи сутки не могут потушить пожар на траулере Enigma Astralis. Об этом сообщили Интерфаксу в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Транспортная прокуратура осуществляет проверку в связи с непрекращающимся пожаром на траулере Enigma Astralis.

«Ещё горит с одной стороны, поэтому спасательное судно не может подойти ближе», — объяснили в транспортной прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января траулер, приписанный во Владивостоке, загорелся в Охотском море, в 130 км от Магадана. На судне находилось 47 человек.

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