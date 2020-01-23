Пекин, , 05:00 — REGNUM Уже более 570 человека заболели в Китае коронавирусом нового типа. Об этом 23 января сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения Китая.

Наибольшее число заболевших зарегистрировано в провинции Хубэй, административным центром которой является город Ухань, где произошла вспышка заболевания и откуда началось его распространение.

Всего же сообщается о 27 регионах, где есть заболевшие, о 17 погибших и порядка ста инфицированных, которые находятся в критическом состоянии.

22 января власти КНР сообщали о 324 случаях заболевания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продолжит обсуждать необходимость объявления режима ЧС из-за нового коронавируса, выявленного в Китае.

22 января власти Китая ввели временный запрет на выезд для жителей города Ухань в провинции Хубэй в связи с распространением эпидемии.

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