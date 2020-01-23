Петропавловск-Камчатский, 23 января 2020, 03:47 — REGNUM На Камчатке произошло пепельное извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом на своём сайте сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (РАН).
Эксперты поставили «оранжевый код авиационной опасности» в связи с извержением.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 января камчатский вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 5,5 м.
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