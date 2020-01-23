Петропавловск-Камчатский, , 03:47 — REGNUM На Камчатке произошло пепельное извержение вулкана Ключевская сопка. Об этом на своём сайте сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (РАН).

«Пепельный шлейф протянулся на 102 км к северо-востоку от вулкана», — сообщается на сайте.

Эксперты поставили «оранжевый код авиационной опасности» в связи с извержением.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января камчатский вулкан Ключевская сопка выбросил пепел на высоту 5,5 м.

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