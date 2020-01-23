Оттава, , 02:34 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обменялись мнениями о ходе расследования гибели украинского Boeing-737 в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.

Со своей стороны Трюдо выразил благодарность Эрдогану за транспортировку членов семей умерших в катастрофе через территорию Турции.

По сообщению пресс-службы, лидеры стран считают необходимым «заслуживающее доверия и прозрачное расследование» инцидента. Кроме того, стороны отметили важность диалога для преодоления напряжённости на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января президент США Дональд Трамп обсудил с Эрдоганом кризис на Ближнем Востоке, а также гибель украинского пассажирского самолёта.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обсудил с Эрдоганом крушение украинского Boeing под Тегераном