Лондон, , 02:14 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы 23 января у берегов архипелага Южные Сандвичевы острова, расположенного в южной Атлантике, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 129 км к югу-западу от необитаемого острова Бристол. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 35 километров. Данных о возможной угрозе цунами не поступало.

Южные Сандвичевы острова являются заморской территорией Великобритании. Постоянное население на островах отсутствует, в течении лета их посещают научные экспедиции.