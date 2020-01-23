Богота, , 01:59 — REGNUM Два пассажирских автобуса столкнулись на северо-востоке Колумбии, передает радиостанция RCN.

Сообщается, что в городе Букараманга водитель одного автобуса врезался в другой, который остановился по неизвестным причинам. В результате ДТП пострадали 16 человек, среди них — двое несовершеннолетних. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января водитель пассажирского автобуса в Перу не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось и упало в пропасть. В результате аварии погибли шесть человек, еще 18 получили травмы различной степени тяжести.