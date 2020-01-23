Сакраменто, США, , 01:23 — REGNUM Легкий самолет упал на территории аэродрома у американского города Корона (штат Калифорния), сообщает пресс-служба местного пожарного департамента.

Сообщается, что на борту воздушного судна находились четыре человека, все они погибли при крушении. Падение самолета также вызвало возгорание 302,8 литров топлива, в результате чего разгорелся пожар на площади 0,1 гектара. Возгорание ликвидировано. В настоящее время ведется расследование авиакатастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января в Австралии разбился легкомоторный самолет. В результате крушения погибли пилот и пассажир воздушного судна.