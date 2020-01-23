Кейптаун, , 00:55 — REGNUM Двое учащихся начальной школы погибли в результате обрушения стены в ЮАР, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что грузовик доставлял продукты для школы в провинции Лимпопо. Водитель грузового автомобиля пытался развернуть свой грузовик, однако врезался в стену, которая затем обрушилась на школьников. В результате происшествия погибли два ученика возрастом пяти и семи лет, еще двое получили серьезные травмы. Пострадавших госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января пассажирский автобус упал в пропасть на юге Перу. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 18 получили травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Перу автобус с пассажирами упал в пропасть, есть погибшие