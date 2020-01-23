Ростов-на-Дону, , 00:53 — REGNUM В Ростовской области поиски жителя Усть-Донецкого района, который бесследно исчез в 2015 году, пока не увенчались успехом. В региональном управлении МВД России ИА REGNUM сообщили, розыск мужчины продолжается.

Известно, что жителю Усть-Донецкого района на момент исчезновения исполнилось 54 года. В последний раз его видели 21 декабря 2015 года. Мужчина ушёл из дома и не вернулся.

Известно, что у пропавшего есть особая примета — на правой руке отсутствует половина указательного пальца.