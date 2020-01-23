Курган, , 00:48 — REGNUM В Курганской области силами Росгвардии в 2019 году уничтожено более 60 мин, снарядов и гранат. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник регионального управления Росгвардии Андрей Быстров.

В основном обнаруживаются снаряды времён Гражданской войны в «возрасте» более 100 лет на территории Притобольного, Кетовского, Звериноголовского районов и Шадринска.

К примеру, летом 2019 года мужчина строил дом и при земляных работах откопал четыре снаряда. При этом, подвергая себя опасности, привёз боеприпасы в УМВД по Шадринску. Если бы автомобиль, на котором шадринец вёз снаряды, тряхнуло на кочке, то мужчина мог погибнуть.

Андрей Быстров напомнил жителям региона, что при обнаружении снарядов и мин ни в коем случае не разбирать их и срочно вызывать полицейских или росгвардейцев.