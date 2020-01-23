Таллахасси, США, , 00:27 — REGNUM Вероятность выпадения осадков в виде игуан ожидает, по прогнозам синоптиков, жителей Восточного побережья США. Об этом 22 января сообщает отделение Национальной метеорологической службы в штате Флорида.

Как поясняется в сообщении ведомства, это прогноз может показаться необычным, но в его правдивости смогут убедиться жители сразу нескольких штатов на Восточном побережье США.

Согласно прогнозу синоптиков, во Флориде, в Луизиане, Южной и Северной Каролине и Джорджии ожидается непривычное для этих мест понижение температуры до −1…+4 градусов по Цельсию.

Игуаны очень плохо переносят низкие температуры. Эти полутораметровые ящерицы впадают в анабиоз и начинают падать с деревьев и других возвышенных мест. Именно поэтому метеорологи и предупредили об «игуанопаде». Жителям Восточного побережья рекомендуется не тревожить ящериц, убрать их в тихое место, если они создадут препятствие. Отмечается, что игуаны очнутся самостоятельно при повышении температуры.

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