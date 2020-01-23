Анкара, , 00:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали сейсмологи на западе Турции. Об этом 22 января сообщила пресс-служба агентства по чрезвычайным ситуациям Турции.

Подземные толчки были зафиксированы в 22:22 мск. Эпицентр землетрясения располагался провинции Маниса, между городами Кыркагач и Акхисар.

Очаг подземной стихии был расположен на глубине 8,6 км.

По данным губернатора провинции Маниса Ахмета Дениза, в результате землетрясения никто не пострадал, никаких жалоб и негативных сообщений от населения не поступало. Несколько жилых домов получили повреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении, которое произошло в Турции в конце ноября 2019 года. Сила землетрясения составила 3,9 баллов по шкале Рихтера.

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