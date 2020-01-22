Сочи, Краснодарский край, , 23:51 — REGNUM 30 человек было эвакуировано, один спасён пожарными из дома с загоревшейся квартирой в Сочи. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре в жилом доме на улице Тюльпанов в Адлерском районе поступила в региональное ведомство в 21:43 мск. При прибытии на место происшествия спасатели установили, что возгорание произошло в квартире площадью 50 кв. метров.

Было принято решение об эвакуации жильцов дома. Всего было эвакуировано 30 человек, один был спасён от пожара. В борьбе с возгоранием приняли участие пять единиц техники и 17 человек.

Пожар был полностью ликвидирован в 22:21 мск, пострадавших и погибших нет. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются.

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