Москва, , 23:36 — REGNUM Самолёт Boeing 737 вынужден был вернуться в аэропорт вылета «Внуково» из-за трещины в лобовом стекле. Об этом 22 января сообщило агентство РЕН ТВ.

Экипаж самолёта, принадлежащего российской грузовой авиакомпании «Атран», принял решение о возвращении в аэропорт вылета через некоторое время после взлёта по техническим причинам. По предварительной информации, причиной возвращения авиарейса стала трещина в лобовом стекле.

В настоящее время авиаборт совершил посадку в московском аэропорту «Внуково». Посадка прошла в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет.

Обстоятельства авиапроисшествия уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об экстренной посадке самолёта Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Платов» в городе Ростове-на-Дону.

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