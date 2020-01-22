Лима, , 23:35 — REGNUM Как минимум шесть человек погибли при падении автобуса в пропасть на юге Перу, Об этом 22 января сообщает агентство Andina.

Авария произошла на автотрассе недалеко от населенного пункта Тамбильо. По предварительной информации, водитель пассажирского автобуса не справился с управлением, автобус перевернулся и упал в пропасть.

В результате аварии на месте происшествия погибли шесть пассажиров, ещё 18 человек получили травмы. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в результате падения пассажирского автобуса в овраг на горной дороге в Перу.

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