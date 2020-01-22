Ставрополь, , 22:59 — REGNUM Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края, попал в ДТП в городе Ставрополе. Об этом 22 января сообщил сам Владимиров в своём аккаунте в Insdtsgram.

Авария произошла около 20:00 мск на одной из улиц краевого центра, города Ставрополя. По предварительным данным, водитель губернатора, при попытке избежать столкновения с автомобилем «Мерседес», выезжавшим с второстепенной дороги, врезался в столб.

Как написал сам Владимиров в социальной сети, все живы, серьёзных травм ни у кого нет. Пострадал только водитель губернатора, у него вывихнута рука. Губернатор сообщил, что сотрудники ГИБДД уже прибыли на место аварии и пожелал всем быть аккуратными на дорогах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на дорогах Ставропольского края значительно снизилось количество ДТП. Кроме того, в результате дорожного ремонта было устранено 17 потенциально опасных участков дороги.

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