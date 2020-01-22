Прага, , 22:58 — REGNUM Возгорание произошло на территории складских помещений чешской киностудии Barrandov в Праге. Об этом 22 января сообщила журналистам представитель республиканской службы спасателей и скорой медицинской помощи Яна Поштова.

По данным Поштовой, пожар произошёл на территории, где располагается комплекс административных зданий и павильонов для съёмки. Очаг возгорания находился в подвале одного из зданий комплекса, который использовался в качестве складского помещения.

В результате пожара два человека из пяти, находившихся рядом с очагом возгорания, получили лёгкое отравление угарным газом. Пожарным удалось оперативно ликвидировать пожар. В настоящее время в здании наблюдается сильное задымление, проводится проветривание помещений.

На загоревшихся складах находились декорации, используемые при съёмках кинофильмов. В настоящее время идёт оценка нанесённого пожаром материального ущерба, устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что следователи в Подмосковье начали установление причин и обстоятельств гибели сотрудника МЧС в результате пожара в складском помещении в деревне Петровское.

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