Мурманск, , 21:37 — REGNUM Приём и выпуск всех типов воздушных судов временно прекратил аэропорт города Мурманска. Об этом 22 января сообщает диспетчерская служба воздушной гавани.

По данным службы, работа аэропорта была прервана в связи с мероприятиями по очистке взлётно-посадочоной полосы от снега. По предварительной информации, очистка будет продолжаться до 22:00 мск.

Всю информацию о задержке рейсов, времени прибытия и вылета пассажирам рекомендуется получать в представительствах авиакомпаний.

Самолёт, вылетевший в Мурманск из аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сильного снегопада в аэропорту назначения.

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