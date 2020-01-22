Оттава, , 21:10 — REGNUM Одни человек погиб, пятеро пропали без вести в результате ЧП с группой, катавшейся на снегоходах по замёрзшему озеру в Канаде. Об этом 22 января сообщает телеканал CBC.

ЧП произошло вечером 21 января в провинции Квебек на озере Лак-Сен-Жан, которое находится в 500 км к северу от Монреаля. Группа из восьми туристов, прибывших из Франции, отправилась кататься по замёрзшему озеру во главе с гидом. Часть снегоходов на ходу ушла под лёд, два человека, ехавшие в хвосте колонны снегоходов, успели затормозить у полыньи, вытащить одного человека и вызвать подмогу.

Всего в ледяной воде оказались шесть человек, в том числе гид туристической группы. Подоспевшие на место происшествия спасатели вытащили из воды 42-летнего гида и начали поиски остальных пяти человек. Гид был госпитализирован, но позднее скончался в больнице.

В полиции уточнили, что на озере проложен специальный маршрут для прогулок на снегоходах, который каждый день проверяется на соответствие требованиям безопасности, однако группа туристов из Франции по неустановленной пока причине отклонилась от него. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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