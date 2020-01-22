Нижний Новгород, , 20:55 — REGNUM Из-за аварии на канализационном коллекторе около одного из домов по улице Шекспира будет частично отключена подача воды жителям Автозаводского района. Часть домов будет переключена на резервную линию. В мэрии города ИА REGNUM сообщили, что на ликвидацию последствий аварии потребуется около 12 часов.

По словам главы города Владимира Панова, на месте аварии сейчас ведут откачку воды пять помп, устанавливаются еще десять. После откачки начнутся восстановительные работы.

«Уже найдена труба необходимого диаметра, подготовлена заглушка. Организована посменная работа сотрудников. С МЧС договорились об организации дополнительного освещения места аварии. Создан чат, в который каждые 15 минут поступает оперативная информация о ходе работ», — подчеркнул Панов.

По единому телефону 112 жители района могут получить информацию о точках, где будет организована раздача питьевой воды. Социальные учреждения сделают суточный запас воды, чтобы не нарушать работу школ, больниц и детских садов.

Как сообщало ИА REGNUM, прорыв канализационного коллектора «Заводских сетей» произошел вечером 22 января. По данным регионального управления МЧС, сточными водами затоплено 40 участков СНТ «Красный кожевенник». Общая площадь затопленных участков, по предварительным оценкам, составляет около 1 тыс. кв метров. Региональное управление МЧС переведено в режим функционирования «повышенная готовность».