Мурманск, , 20:43 — REGNUM Руководителя ячейки «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали правоохранители в городе Мурманске. Об этом 22 января сообщает пресс-служба следственного управления следственного комитета РФ по Мурманской области.

Задержание 40-летнего руководителя запрещённого религиозного объединения состоялось 22 января. Оно прошло в рамках расследования уголовного дела о деятельности религиозного объединения, в отношении которого вступило в силу решение суда о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года.

В декабре прошлого года в Мурманске, по данным регионального СК, была выявлена ячейка «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В связи с этим сразу по нескольким адресам на территории города прошли обыски с изъятием запрещённой литературы и электронных носителей информации.

В результате следственных мероприятий были установлены лица, причастные к деятельности запрещённой религиозной организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, возбуждённом в отношении девяти жителей Ставрополья, которые подозреваются в проведении собраний запрещённой в России религиозной организации.

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