Ишим, Тюменская область, , 20:29 — REGNUM В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели слесаря Вагонного ремонтного депо Ишима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Следствием в ходе проверки обстоятельств трагедии установлено, что днём 19 декабря 2019 года работники Вагонного ремонтного депо ремонтировали шесть вагонов-цистерн из-под нефтепродуктов в помещении вагоносборочного производственного участка. При сварке на одной из цистерн произошёл хлопок. Слесарь, делавший сварку, упал с цистерны на пол цеха, получив смертельные травмы.

По факту возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»).