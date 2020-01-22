Москва, , 19:51 — REGNUM Обследование двух пациентов, госпитализированных в Санкт-Петербурге с подозрением на новый коронавирус, обнаруженный в Китае, займет несколько дней. Об этом сегодня, 22 января, сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сейчас идет стадия обследования пациентов с подозрением на коронавирус в Санкт-Петербурге. Результаты будут известны через несколько дней», — сказал министр Мурашко.

Стоит отметить, что ранее источники ИА REGNUM также заявили, что точная постановка диагноза двум пациентам, подозреваемым на коронавирус, займет несколько дней.

При этом глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что первые результаты диагностики будут готовы утром 23 января. Но окончательный диагноз по ним поставить будет проблематично — нужно будет ждать других результатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге с подозрениями на короновирус были госпитализированы два человека — двадцатилетний студент из Китая и гражданин России, прилетевший из Шанхая.

Их состояние оценивается как средней тяжести, у обоих интоксикация и лихорадка, признаков нарушения витальных функций нет.