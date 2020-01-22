Орел, , 19:59 — REGNUM Девочка 12-ти лет погибла, попав под пассажирский поезд в Орловской области. Об этом 22 января сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ.

Трагедия произошла около 15:23 мск на перегоне станции «Стальной конь — Орел» Московской железной дороги. По предварительным данным, школьница 2007 года рождения получила смертельные травмы во время перехода железнодорожных путей в результате наезда пассажирского поезда «Санкт-Петербург — Белгород».

Уточняется, что девочка переходила пути в неположенном месте, слушая при этом музыку через наушники.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Устанавливаются и изучаются все причины и обстоятельства трагедии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о расследовании гибели жителя Омска при наезде пассажирского поезда.

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