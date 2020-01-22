Москва, , 19:27 — REGNUM Басманный суд Москвы продлил арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова до 26 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Также суд продлил содержание под стражей бывшему гендиректору российской бизнес-группы «Ру-Ком», президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александру Пелипасову.

Срок расследования по делу продлен до 25 июня.

Бывший министр был арестован в Москве в конце марта 2019 года. Ему инкриминируется нарушение закона по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества»), ч. 4 ст. 174 УК («Отмывание денег в особо крупном размере»), ст. 289 УК («Незаконное предпринимательство») и ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 годы Абызов при помощи созданных им офшорных компаний похитил 4 миллиарда рублей.