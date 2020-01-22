Сыктывкар, , 19:23 — REGNUM Защита министра внутренних дел по Коми Виктора Половникова, обвиняемого в получении крупной взятки, подала апелляционную жалобу на его арест. Об этом со ссылкой на адвоката Половникова Асада Джабирова сообщает БНК.

По словам адвоката, жалоба аргументирована тем, что следствием не представлено доказательств, что Половников может скрыться или каким-либо образом воспрепятствовать производству по делу. Защита просила избрать министру меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВД арестован на 2 месяца, до 17 февраля в связи с уголовным делом о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, от одного из предпринимателей, обвиняемого на тот момент в мошенничестве и присвоении преступных доходов Половников получил через посредника более 12 млн рублей. За денежное вознаграждение он должен был поспособствовать изменению меры пресечения и смягчению статьи.