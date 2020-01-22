Москва, , 19:58 — REGNUM Информацию о пассажире, у которого заподозрили заболевание новым типом коронавируса, опровергли в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом 22 января сообщил журналистам представитель администрации аэропорта.

Как пояснил представитель «Шереметьево», пассажир, почувствовавший себя плохо, действительно прибывал в аэропорт. Но это был гражданин Канады, у него было диагностировано пищевое отравление. Госпитализация пассажира не проводилась.

В настоящее время заболевший гражданин Канады уже улетел за границу. Пассажиров с подозрением на заболевание коронавирусом в аэропорту Шереметьево не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным Telegram-канала Mash, в московский аэропорт «Шереметьево» прибыл пассажир из Таиланда с подозрением на заболевание новым типом коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё один пассажир с подозрением на коронавирус выявлен в «Шереметьево»