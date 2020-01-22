Нижний Новгород, , 19:04 — REGNUM В Нижнем Новгороде возле одного из домов по улице Шекспира произошло прорыв канализационного коллектора. Сточными водами затоплено 40 участков СНТ «Красный кожевенник», сообщает региональное управление МЧС.

По предварительным данным, общая площадь затопленных участков составляет около 1 тыс. кв метров.

Региональное управление МЧС переведено в режим функционирования «повышенная готовность».

При этом в мэрии Нижнего Новгорода организован штаб по ликвидации последствий аварии на коллекторе, сообщили ИА REGNUM в администрации. На месте аварии в настоящее время откачивают стоковые воды. В течение часа будет принято решение о механизме устранения последствий аварии: либо в Автозаводском районе в ночь с 22 на 23 января будет полностью отключена холодная вода, либо потребителям понизят давление в водопроводных сетях.