Москва, , 19:58 — REGNUM Рабочий погиб в результате падения в шахту лифта строящегося дома в Новой Москве. Об этом 22 января сообщил журналистам представитель экстренных служб города Москвы.

ЧП произошло в поселении Сосенское на территории нового строящегося комплекса. Строитель упал в шахту лифта с высоты третьего этажа.

Мужчина скончался от полученных травм.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Ранее ИА REGNUM сообщало подробности падения трёх рабочих в шахту лифта в Кемерово.

Читайте ранее в этом сюжете: В СКР сообщили подробности падения троих рабочих в шахту лифта в Кемерове