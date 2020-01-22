Москва, , 18:57 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено в отношении подозреваемого в убийстве кошки и трёх котят в Москве. Об этом 22 января сообщила пресс-служба прокуратуры города.

По данным ведомства, житель района Хорошево-Мневники 13 декабря выбросил с балкона седьмого этажа кошку с котятами. Животные не выжили после падения с высоты.

Жители района обратились с заявлением по факту жестокого обращения с животными в ОМВД России по району Хорошево-Мневники. Однако в возбуждении уголовного дела было отказано, так как, по мнению дознания, в данном случае отсутствовал состав преступления.

Решение об отказе в возбуждении уголовного дела было признано незаконным и отменено Хорошевской межрайонной прокуратурой. Была проведена дополнительная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с несколькими животными, повлекшем их гибель.

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