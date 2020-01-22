Челябинск, , 18:43 — REGNUM Погибшие 22 января на трассе под Челябинском водитель и пассажиры автомобиля Honda могли быть гражданами другого государства. Об этом пишет 74.ru со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

По данным СМИ, у машины иностранные номера.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 22 января. Легковушка столкнулась с «КамАзом». Погибли все, кто в ней находился.

По факту ДТП идёт проверка.

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