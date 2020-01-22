Магнитогорск, Челябинская область, , 18:27 — REGNUM В челябинской области возле Магнитогорска столкнулись восемь машин. Авария произошла на трассе 22 января, сообщили журналистам в областном управлении ГИБДД.

Сотрудники инспекции отмечают, что пострадавших нет. Чтобы регулировать движение транспорта, на место прибыли дополнительные силы сотрудников ГИБДД.

Одной из причин ЧП называют метель и сильный ветер. Они отмечаются 22 января и в Оренбургской области, правда, там непогода уже идёт на спад.