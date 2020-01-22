Москва, , 18:26 — REGNUM Возможный носитель китайского коронавируса госпитализирован из московского аэропорта «Шереметьево» по прибытии из Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, пассажиру рейса SU 271 Бангкок — Москва стало плохо во время полёта. По прибытии в салон самолёта прошли врачи в спецодежде. У других пассажиров замерили температуру, их также попросили заполнить формы для свящи на случай, если подозрения относительно диагноза подтвердятся.

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Ранее источник ИА REGNUM в медицинских кругах сообщил, что уже двух пассажиров, прибывших из Китая в Санкт-Петербург, госпитализировали с подозрением на коронавирус. В Боткинской больнице в связи с этим собран консилиум врачей.

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