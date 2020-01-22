Пекин, , 19:00 — REGNUM До 17 человек возросло число скончавшихся от нетипичной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса в Китае. Об этом 22 января сообщила пресс-служба комитета по вопросам здравоохранения китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован очаг заболевания.

По состоянию на 08:00 по местному времени, в Китае число заразившихся новым типом коронавируса достигло 473 человек, из них в провинции Хубэй заболели 444 человека. Случаи заражения вирусом зарегистрированы в 25 провинциях и городах центрального подчинения Китая.

Распространение вируса идёт очень быстро, так как сейчас в Китае время празднования Нового года по лунному календарю. В это время многие уходят в отпуск, чтобы встретиться с родственниками и друзьями. Передвижение граждан по стране способствует распространению заболевания.

Случаи заболевания новым типом коронавируса отмечены в США, Южной Корее, Японии, Таиланде. Случаи с подозрением на заражение отмечены в Мексике, Сингапуре, Гонконге, Австралии и России. Врачи в Китае подтвердили, что вирус передаётся от человека к человеку.

В связи с опасностью распространения нового типа коронавируса, в аэропортах и на железнодорожных вокзалах России проводится осмотр граждан, прибывающих из азиатских стран, и обследование их с помощью тепловизора.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве депутата Госдумы РФ Константина Затулина к гражданам РФ не поддаваться панике из-за вспышки ранее неизвестного типа коронавируса в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы призвал не паниковать из-за угрозы нового вируса из Китая