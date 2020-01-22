Мадрид, , 18:03 — REGNUM Как минимум восемь человек стали жертвами непогоды в Испании, передаёт 22 января 24 Horas.

Такие данные приводятся за период с 20 января 2020 г., когда на северо-восток страны обрушились шторм и ливни.

В частности, в Валенсии погиб гражданин Украины, ещё несколько человек числятся пропавшими без вести, десятки получили травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за непогоды в испанском Арагоне произошла авария на ЛЭП, лишившая электричества сотни тысяч человек.

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