Новосибирск, , 18:01 — REGNUM Сотрудники новосибирского крематория, в котором ночью 21 января произошёл пожар, заявили о поджоге.

Об этом они сообщили в открытом письме. По их словам, это уже не первая попытка рейдеров захватить компанию.

«20 января 2020 в Дзержинском районе Новосибирска на улице Фрунзе загорелось здание Похоронного дома «Некрополь». По свидетельствам очевидцев, можно сделать предварительное заключение, что поджог был осуществлён с помощью заброса на крышу здания зажигательной смеси. Пожарные бригады, прибывшие на место происшествия, оказались не готовы к тушению пожара — вероятно, машины не успели заправить противопожарными средствами. Торговый павильон полностью сгорел. К счастью — никто не пострадал!» — цитируют «Вести Новосибирск» письмо, в котором также сообщается, что организаторами поджога могут быть люди, которые уже несколько лет пытаются устранить конкурентов в похоронном бизнесе Новосибирска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что открытое горение в здании похоронного бюро в Новосибирске пожарные тушили в течение часа.

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