Мехико, , 18:56 — REGNUM Возможный случай заболевания новым типом коронавируса изучают власти Мексики на севере страны. Об этом 22 января сообщил журналистам в ходе пресс-конференции президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

По словам президента Мексики, в штате Тамаулипас было зафиксировано два случая заболевания, предположительно, новым типом коронавируса. В одном из них заболевание коронавирусом подтверждено не было, другой заболевший находится под наблюдением врачей.

Как пояснил Лопес Обрадор, превентивные меры были приняты властями Мексики после подтверждения случая заболевания новым типом коронавируса в США.

Ранее ИА REGNUM сообщало о диагностировании первого случая заболевания коронавирусом нового типа 2019-nCoV в городе Сиэтле, в американском штате Вашингтон.

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